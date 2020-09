Die Top-10-Spielerinnen

Naomi Osaka (WTA 9) - Misaki Doi (WTA 81) 6:2, 5:7, 6:2

Karolina Pliskova (WTA 3) - Anschelina Kalinina (WTA 145) 6:4, 6:0

Naomi Osaka (WTA 9) ist an den US Open über Umwege in die 2. Runde eingezogen. Die Siegerin von 2018 zog gegen ihre japanische Landsfrau Misaki Doi im 2. Satz eine Baisse ein und konnte einen frühen 0:3-Rückstand nicht mehr drehen. Im Entscheidungssatz behielt sie aber die Oberhand.

Legende: Bleibt im Rennen Naomi Osaka. Keystone

Karolina Pliskova (WTA 3) ist in Flushing Meadows dagegen ohne Mühe gestartet. Die topgesetzte Tschechin besiegte zum Auftakt des Turniers im leeren Arthur Ashe Stadium Anschelina Kalinina (WTA 145) aus der Ukraine mit 6:4, 6:0.

Weitere Mitfavoritinnen

Auch keine Blösse gab sich Petra Kvitova (WTA 12). Beim 6:3, 6:2-Sieg gegen Irina-Camelia Begu (WTA 73) bestach die Tschechin mit 23 Winnern.

Ebenfalls in die nächste Runde eingezogen ist die Deutsche Angelique Kerber (WTA 23). Die US-Open-Siegerin von 2016 setzte sich gegen die Australierin Ajla Tomljanovic (WTA 59) mit 6:4, 6:4 durch. Im Vorjahr war Kerber in New York in der 1. Runde gescheitert.