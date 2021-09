Legende: Ballt die Faust Karolina Pliskova. Keystone

Die Top-10-Spielerinnen

Karolina Pliskova (WTA 4) s. Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 15) 7:5, 6:4.

Bianca Andreescu (WTA 7) u. Maria Sakkari (WTA 18) 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6.

Die letzten beiden Duelle mit Anastasia Pawljutschenkowa (RUS) hatte Karolina Pliskova noch verloren, an den US Open gelang ihr nun die Revanche: In 1:35 Stunden setzte sich die an Nummer 4 gesetzte Tschechin in 2 Sätzen durch. Pliskova hat in diesem Jahr in Flushing Meadows bereits 58 Asse geschlagen, die meisten von allen verbliebenen Spielerinnen.

01:10 Video Satz- und Matchbälle bei Sakkari vs. Andreescu Aus Sport-Clip vom 07.09.2021. abspielen

Im Viertelfinal trifft Pliskova auf Maria Sakkari. Die Griechin rang zu sehr später Stunde die Weltnummer 7 Bianca Andreescu in 3 Sätzen nieder. Die Partie dauerte 3:29 Stunden und ging erst um 02:14 Uhr Ortszeit zu Ende. Beim 4. Matchball von Sakkari schlug Andreescu, die 2019 die US Open gewonnen hatte, einen Smash ins Netz. Die Kanadierin bekundete im 3. Satz Oberschenkelprobleme und war gegen Ende der Partie sichtlich gehandicapt. Sakkari steht erstmals im «Big Apple» unter den letzten Acht.