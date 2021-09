Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (ATP 1) - Tallon Griekspoor (ATP 121) 6:2, 6:3, 6:2

Alexander Zverev (ATP 4) - Albert Ramos-Vinolas (ATP 48) 6:1, 6:0, 6:3

Matteo Berrettini (ATP 8) - Corentin Moutet (ATP 88) 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 6:3

Denis Shapovalov (ATP 10) - Roberto Carballes Baena 7:6 (9:7), 6:3, 6:0

Novak Djokovic hat bei den US Open in der 2. Runde seinen Gegner Tallon Griekspoor nach Belieben dominiert. Der Serbe erarbeitete sich in jedem Satz zuerst ein Break und experimentierte danach jeweils mit seiner Spielweise. Geriet er doch einmal in Bedrängnis, schaffte er es in den meisten Fällen, einen Gang hochzuschalten und den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Bei Aufschlag Griekspoor gewann er 51% der Punkte. Djokovics Sieg war nach 99 Minuten Tatsache.

Legende: Ein Match, gemütlich wie ein Stretching Novak Djokovic bekundete gegen Tallon Griekspoor keine Mühe. Keystone

Nochmals 25 Minuten weniger für den Sieg brauchte Alexander Zverev. Der Olympiasieger hat seine zweite Pflichtaufgabe ebenfalls mit Dominanz gelöst. Zverev erhöhte mit dem Sieg über den überforderten Spanier Albert Ramos-Vinolas seine Siegesserie auf der Tour auf 13 Matches. Vor allem bei eigenem Aufschlag war der Weltranglistenvierte unwiderstehlich. Nur 9 Punkte (von 53) gestand er seinem Gegner zu.

Ganze 50 Winner schlug Matteo Berrettini in den 4 Sätzen gegen Corentin Moutet – und besiegte damit seinen Kontrahenten mit seiner Power. Viele Netzvorstösse, harte Schläge und viel Spannung: Das Duell zwischen der italienischen Weltnummer 8 und dem Franzosen unterhielt die Zuschauer bestens. Das Momentum holte Berrettini im dritten Satz auf seine Seite, als er nach dem Satzausgleich durch Moutet umgehend breakte.

Ebenfalls genau 50 Winner verzeichnete Denis Shapovalov in seinem Zweitrundenmatch. Der Kanadier besiegte den Spanier Roberto Carballes Baena in 3 Sätzen und lief zum Schluss der Partie zu Hochform auf. Im letzten Durchgang gestand der 22-Jährige seinem 6 Jahre älteren Kontrahenten nur noch 4 Punkte zu.