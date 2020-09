Round-up US Open: Männer

Legende: Erleichterung pur Andy Murray. Keystone

Andy Murray (ATP 115) bezwang Yoshihito Nishioka (ATP 49) nach zähen 4 Stunden und 39 Minuten mit 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4. Im 4. Satz hatte Nishioka sogar Matchball. Zudem wehrte Murray 11 Breakbälle ab, der Japaner nur 2.

Für den US-Open-Champion von 2012 war es das erste Grand-Slam-Einzel seit den Australian Open 2019 und der darauf folgenden Hüft-Operation. «Es gibt ein Eisbad hier auf der Anlage, das man im Notfall benutzen darf. Für mich ist das ein Notfall, weil mein ganzer Körper schmerzt», klagte der Brite im anschliessenden Interview.

Die Top-10-Spieler

Dominic Thiem (ATP 4) - Jaume Munar (ATP 105) 7:6 (8:6), 6:3, w.o.

Dominic Thiem, die Nummer 2 der Setzliste, steht bei den US Open in der 2. Runde. Gegen Jaume Munar war bereits nach 2 Sätzen Schluss: Der Spanier gab wegen einer Verletzung auf. Zuvor hatte allerdings wenig auf ein Handicap der Weltnummer 105 hingedeutet. Noch im ersten Durchgang kämpfte sich Munar von einem Break-Rückstand zurück. Auch im folgenden Tiebreak machte er einen 1:5-Rückstand wett. Thiem trifft in der 2. Runde auf Sumit Nagal (ATP 124).

Weitere Mitfavoriten

Auch der Russe Andrej Rublew (ATP 14) überstand die erste Runde. Jérémy Chardy (ATP 60) hatte es dem Youngster aber auch etwas vereinfacht: Gleich 3 Mal leistete sich der Franzose bei Breakball gegen sich einen Doppelfehler. Rublew gewann 6:4, 6:4, 6:3.