Dominic Thiem wankt gegen Marin Cilic nur kurz und steht in New York im Achtelfinal.

Die Top-10-Spieler

Dominic Thiem (AUT/ATP 3) - Marin Cilic (CRO/ATP 38) 6:2, 6:2, 3:6, 6:3

Daniil Medwedew (RUS/ATP 5) - Jeffrey John Wolf (USA/ATP 138) 6:3, 6:3, 6:2

Matteo Berrettini (ITA/ATP 8) - Casper Ruud (NOR/ATP 37) 6:4, 6:4, 6:2

Der Österreicher Dominic Thiem hat einen ehemaligen US-Open-Sieger aus dem Turnier geworfen. Gegen Marin Cilic, den Champion von 2014, waren vor allem Thiems Sätze 1 und 2 eindrücklich. Er breakte den Kroaten in beiden Durchgängen gleich im ersten Aufschlagspiel und schlug 18 Winner bei nur 4 unerzwungenen Fehlern. Thiem baute in der Folge ab, Cilic wurde stärker und gewann den 3. Durchgang. Beim Stand von 3:2 im 4. Satz fing sich die Nummer 2 des Turniers wieder, breakte ihren Gegner und machte danach den Achtelfinal-Einzug perfekt.

Legende: Den US-Open-Gewinner von 2014 besiegt Dominic Thiem. Getty Images

Thiem trifft in der Runde der letzten 16 auf den 20-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime, der Corentin Moutet nicht den Hauch einer Chance liess und ihm nur 5 Games zugestand.

Daniil Medwedew übersteht auch die 3. Runde an den US Open ohne Satzverlust. Gegen den Einheimischen Jeffrey John Wolf geriet der Russe nie in Bedrängnis. Nach 1:49 Stunden war der 3-Satz-Sieg in trockenen Tüchern.

Im Achtelfinal trifft die Weltnummer 5 auf Frances Tiafoe (ATP 82), der sich gegen Marton Fucsovics (ATP 66) in herausragender Form präsentierte.

Tiafoe ungläubig: Punkt der Partie geht an Fucsovics , Link öffnet in einem neuen Fenster

Auch Matteo Berrettini steht ohne Satzverlust im Achtelfinal. Der Italiener erledigte gegen den Youngster Casper Ruud seine Pflicht. Auf ihn wartet nun der zweite noch verbleibende Russe Andrej Rublew (ATP 14). Auch Rublew ist einer der 3 Achtelfinalisten, die noch keinen Satz haben abgeben müssen.