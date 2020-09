Die Top-10-Spieler

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) - Maxime Cressy (ATP 168) 7:6 (7:2), 6:3, 6:4

Novak Djokovic (ATP 1) – Kyle Edmund (ATP 44) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:2

Alexander Zverev (ATP 7) – Brandon Nakashima (ATP 223) 7:5, 6:7 (8:10), 6:3, 6:1

David Goffin (ATP 10) - Lloyd Harris (ATP 95) 7:6 (8:6), 4:6, 6:1, 6:4

Mit einem 3-Satz-Sieg hat Stefanos Tsitsipas an den US Open die 2. Runde überstanden. Die Anzahl Sätze täuscht aber darüber hinweg, wie stark sein Gegner Maxime Cressy aufgetreten war. Der US-Amerikaner schlug konstant gut auf und brachte Tsitsipas vor allem in den ersten 2 Sätzen an seine Grenzen. Bei den wichtigen Punkten hatte Tsitsipas gegen den erst seit 2019 auf der Tour spielenden Cressy aber die Nase vorn.

Legende: Lieferten sich einen Schlagabtausch Maxime Cressy und Stefanos Tsitsipas. Keystone

Auch die Weltnummer 1 Novak Djokovic steht in der 3. Runde. Der Topfavorit auf den Turniersieg musste gegen Kyle Edmund allerdings einen Umweg in Kauf nehmen, nachdem er den Startsatz dem Briten hatte überlassen müssen. In der Folge übernahm der Serbe aber das Zepter und hatte keine Mühe, seinen 25. Sieg in Serie sicherzustellen. Vor gut zwei Jahren hatte Edmund in Madrid mit einem Zweitrunden-Sieg gegen Djokovic einen seiner bisher grössten Siege seiner Karriere gelandet.

Auch Alexander Zverev kam – zum zweiten Mal – nicht ohne Satzverlust durch. Gegen den Amerikaner Brandon Nakashima machte er im Tiebreak des 2. Satzes zwar einen 0:5-Rückstand wett, musste den Durchgang aber nach einem Doppelfehler doch dem 19-jährigen Wildcardinhaber überlassen. In den folgenden Sätzen konnte Grand-Slam-Debütant Nakashima, der in der 1. Runde Paolo Lorenzi eliminiert hatte, dann nicht mehr mit Zverev mithalten.

Zum 4. Mal in Folge hat auch David Goffin die 3. Runde erreicht. Gegen den Südafrikaner Lloyd Harris hatte Goffin vor allem zu Beginn Mühe: Den 1. Satz konnte er trotz weniger erzielter Punkte und 25 Fehlern noch im Tiebreak für sich entscheiden, den 2. Durchgang musste er abgeben. Dann aber fand der Belgier zu seinem Spiel und drehte auf. Zum Abschluss vergab er erst 3 Matchbälle, ehe er den Sack zumachen konnte.