Die Top-10-Spieler

Stefanos Tsitsipas (ATP 3) - Adrian Mannarino (ATP 44) 6:3, 6:4, 6:7 (4:7), 6:0

Daniil Medwedew (ATP 2) - Dominik Koepfer (ATP 57) 6:4, 6:1, 6:2

Andrej Rublew (ATP 7) - Pedro Martinez (ATP 75) 7:6, 6:7, 6:1, 6:1

Stefanos Tsitsipas (ATP 3) hat Adrian Mannarino (ATP 44) in 4 Sätzen (6:3,

6:4, 6:7 (4:7), 6:0) besiegt und steht bei den US Open in der 3. Runde. Nach seinem 5-stündigen Erstrundenmatch gegen Andy Murray überzeugte der Grieche auch beim 2. Auftritt nicht vollends. Tsitsipas baute ab dem 3. Satz ab, profitierte aber davon, dass Mannarino ab dem 3. Satz unter körperlichen Beschwerden litt.

Der US-Open-Finalist von 2019 steht an der diesjährigen Austragung ohne Satzverlust in der 3. Runde. Daniil Medwedew kannte mit Dominik Koepfer keine Gnade und gewann locker in drei Sätzen. Der Russe nutzte 6 seiner 16 Breakchancen und liess seinerseits nur einen Servicedurchbruch seines deutschen Gegners zu. Am Freitag bekommt es Medwedew mit dem Spanier Pablo Andujar (ATP 74) zu tun.

Zum 4. Mal in den letzten 5 Jahren hat Andrej Rublew die 3. Runde der US Open erreicht. Der Russe, der 2017 als jüngster Spieler seit Andy Roddick 2001 in den Viertelfinal vorgestossen war, konnte die Gegenwehr des Spaniers Pedro Martinez erst ab dem 3. Satz brechen. Insgesamt brachte es der 23-Jährige auf 67 Gewinnschläge.