Bianca Andreescu bleibt in der 1. Runde an der Französin Alizé Cornet hängen. Jelina Switolina gibt sich keine Blösse.

Legende: Scheidet in der 1. Runde aus Bianca Andreescu. Keystone

Die Top-10-Spielerinnen

Bianca Andreescu (WTA 7) - Alizé Cornet (WTA 58) 2:6, 1:6

Jelina Switolina (WTA 5) - Alison van Uytvanck (WTA 57) 6:3, 2:6, 6:3

Mit Bianca Andreescu ist in Wimbledon eine weitere Top-10-Spielerin schon in der 1. Runde ausgeschieden. Die ehemalige US-Open-Siegerin unterlag der Französin Alizé Cornet deutlich in zwei Sätzen. Cornet profitierte dabei auch vom ungenauen Spiel ihrer Gegnerin. Insgesamt 34 unerzwungene Fehler leistete sich die Kanadierin (gegenüber 7 von Cornet). Vor ihr waren schon Serena Williams (WTA 8) und Petra Kvitova (WTA 10) in der Startrunde ausgeschieden. Für Andreescu war es nach den French Open die zweite Major-Erstrunden-Niederlage in Folge. In Melbourne war sie Anfang Jahr in der 2. Runde gescheitert.

Jelina Switolina hat sich nach einem Zwischentief und dem Verlust des 2. Satzes gegen die Belgierin Alison van Uytvanck ebenfalls für die 2. Runde qualifiziert. Die Ukrainerin, die in Wimbledon als Nummer 3 gesetzt ist, holte aber nur 4 Punkte mehr als ihre Gegnerin. Switolina startet an der Church Road mit grossen Ambitionen: 2019 war sie bis in den Halbfinal vorgestossen.