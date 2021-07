Die Nummer 1 der Welt gewinnt in der 2. Runde von Wimbledon in zwei Sätzen. Jelina Switolina scheidet dagegen aus.

Legende: Siegerfaust nach dem Zweisatzerfolg Ashleigh Barty. Keystone

Die Top 10-Spielerinnen

Ashleigh Barty (WTA 1) – Anna Blinkowa (WTA 89) 6:4, 6:3

Jelina Switolina (WTA 5) - Magda Linette (WTA 44) 3:6, 4:6

Für Ashleigh Barty gestaltete sich die 2. Runde in Wimbledon auf dem Papier einfacher als die 1., wo sie gegen Carla Suarez Navarro noch einen Satz abgeben musste. Die australische Weltnummer 1 hatte mit der Russin Anna Blinkowa einige Probleme, gewann aber trotz 33 unerzwungenen Fehlern in knapp anderthalb Stunden 6:4, 6:3. Barty, die an den French Open bereits in der 2. Runde gescheitert war, wird nun gegen die Tschechin Katerina Siniakova versuchen, ihr Bestresultat in Wimbledon von 2019 zu egalisieren. Bei der letzten Austragung stand sie nämlich im Achtelfinal.

Bei der letzten Ausgabe von Wimbledon 2019 war Jelina Switolina noch bis in den Halbfinal vorgestossen. Nun muss die Weltnummer 5 bereits nach der 2. Runde ihre Koffer packen. Switolina fand gegen die deutlich schlechter klassierte Magda Linette aus Polen kein Rezept und verlor in nur 65 Minuten sang- und klanglos mit 3:6, 4:6.