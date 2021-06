Die Top-10-Spielerinnen

Aryna Sabalenka (WTA 4) - Monica Niculescu (WTA 191) 6:1, 6:4

Petra Kvitova (WTA 10) - Sloane Stephens (WTA 73) 3:6, 4:6

Sofia Kenin (WTA 6) – Xinyu Wang (WTA 144) 6:4, 6:2

Die an Nummer 2 gesetzte Aryna Sabalenka (BLR) hat sich zum Wimbledon-Auftakt keine Blösse gegeben und die rumänische Qualifikantin Monica Niculescu mit 6:1, 6:4 aus dem Weg geräumt. Sabalenka, die bei Roland Garros in der 3. Runde gescheitert war, schlug Winner um Winner – sowohl mit der Vor- als auch mit der Rückhand. 47 waren es am Ende. Nach 1:13 Stunden war die einseitige Partie bereits passé.

Mit Petra Kvitova ist eine zweifache Wimbledon-Siegerin bereits in der 1. Runde hängengeblieben. Die Tschechin musste sich Sloane Stephens in 76 Minuten geschlagen geben. Die Amerikanerin, die bei den French Open bis in den Achtelfinal vorgestossen war, nutzte 3 ihrer 5 Breakchancen. Kvitova, die 2011 und 2014 an der Church Road triumphiert hatte, war bereits 2018 in der Startrunde gescheitert.

Besser machte es die an Nummer 4 gesetzte Amerikanerin Sofia Kenin. Gegen die Chinesin Xinyu Wang brauchte sie nur 63 Minuten zum deutlichen Sieg. Die Australian-Open-Siegerin von 2020 stösst in Wimbledon zum dritten Mal in ihrer Karriere in die 2. Runde vor. Dort war bisher jeweils aber immer Schluss gewesen.

Der spanische Blitzsieg

Garbine Muguruza hat in ihrer Erstrundenpartie den Turbo gezündet. Die spanische Weltnummer 12 liess Fiona Ferro (WTA 51) nicht den Hauch einer Chance und tütete den 6:0, 6:1-Sieg nach nur 50 Minuten ein. Im 1. Satz gestand Muguruza ihrer Kontrahentin gerade mal 5 Punkte zu.