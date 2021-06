Legende: Viel vorgenommen, jäh ausgeschieden Serena Williams. Keystone

Die Top-10-Spielerin

Serena Williams (WTA 8) - Alexandra Sasnowitsch (WTA 100) 3:3 w.o.

Ashleigh Barty (WTA 1) - Carla Suarez Navarro (WTA 138) 6:1, 6:7 (1:7), 6:1

Der Traum vom 8. Wimbledon-Titel ist für Serena Williams geplatzt. Die 39-jährige US-Amerikanerin musste ihren Erstrundenmatch gegen Alexandra Sasnowitsch (Belarus) beim Stand von 3:3 aufgeben. Kurz zuvor war die 23-malige Grand-Slam-Siegerin auf dem Rasen weggerutscht und musste sich minutenlang behandeln lassen. Mit einem weiteren Major-Titel würde Williams die Bestmarke der Australierin Margaret Court einstellen – seit der Geburt ihrer Tochter im September 2017 jagt sie diesem Rekord aber vergeblich hinterher.

Ashleigh Barty hat eine schwierige Eröffnungshürde überwunden. Die Australierin schlug Carla Suarez Navarro in 3 Sätzen und nach 1:44 Stunden. Suarez Navarro, die im vergangenen September eine Therapie wegen einer Krebserkrankung begonnen hatte, war für die Weltnummer 1 bereits ein Gradmesser zum Auftakt. Barty zeigte im Match gegen die Spanierin beeindruckende Konsequenz, indem sie alle 5 Breakmöglichkeiten nutzte. Die 25-Jährige trifft nun in der 2. Runde auf Anna Blinkowa aus Russland oder Timea Babos aus Ungarn.

Die einstige Siegerin

Angelique Kerber (WTA 28) - Nina Stojanovic (WTA 86) ) 6:4, 6:2

Angelique Kerber hat gegen Nina Stojanovic ein erneutes Erstrunden-Aus abgewendet. Die Wimbledon-Siegerin von 2018 setzte sich gegen die Serbin Stojanovic in 2 Sätzen durch. Nach einem schnellen 0:3-Rückstand fand die 33-jährige Deutsche in die Partie und gestand Stojanovic keinen Breakball mehr zu. An den letzten 3 Grand-Slam-Turnieren war Kerber immer in der 1. Runde gescheitert.