Daniil Medwedew und Alexander Zverev bekunden in ihren Erstrundenpartien in Wimbledon keine Schwierigkeiten.

Legende: Steht in Wimbledon in der zweiten Runde Daniil Medwedew. Keystone

Der Top-10-Spieler

Daniil Medwedew (ATP 2) - Jan-Lennard Struff (ATP 45) 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)

Alexander Zverev (ATP 6) - Tallon Griekspoor (ATP 124) 6:3, 6:4, 6:1

Der Deutsche Jan-Lennard Struff verpasste gegen den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew in der ersten Runde von Wimbledon eine Überraschung. Der 31-jährige Deutsche vermochte dem Favoriten zwar Paroli zu bieten, musste sich am Ende aber dem Australian-Open-Finalisten in 4 Sätzen geschlagen geben. Beim Vorbereitungsturnier in Halle war Struff noch ein unverhoffter Sieg gegen den Russen gelungen.

Keine Blösse gegeben hat sich Alexander Zverev in seiner Partie gegen Tallon Griekspoor. Der Deutsche schlug den Niederländer in knapp eineinhalb Stunden mit 6:3, 6:4, 6:1. Der Schlüssel zum Erfolg des 24-Jährigen war ein starker Aufschlag, was 20 Asse (bei total 88 gewonnenen Punkten) unterstreichen. Sein gleichaltriger Gegner konnte Zverev zwar 2 Mal den Aufschlag abnehmen, beging seinerseits aber zu viele unerzwungene Fehler (27). Das Spiel war wegen Regens im 2. Durchgang zwischenzeitlich unterbrochen worden.