Der Top-10-Spieler

Andrej Rublew (ATP 7) - Fabio Fognini (ATP 31) 6:3, 5:7, 6:4, 6:2

Novak Djokovic (ATP 1) - Denis Kudla (ATP 114) 6:4, 6:3, 7:6 (9:7)

Zum ersten Mal in seiner Karriere steht Andrej Rublew im Achtelfinal von Wimbledon. Für seinen 4-Satz-Sieg gegen den Italiener Fabio Fognini benötigte der 23-jährige Russe knapp 3 Stunden. Am Ende des 2. Satzes musste sich Fognini aufgrund von Muskelproblemen am rechten Bein behandeln lassen. Dennoch konnte er wenig später den Satzausgleich realisieren. In der Folge fand der Italiener aber kein Rezept mehr. In der nächsten Runde trifft Rublew auf Marton Fucsovics (ATP 48), der sich in 4 Sätzen gegen Diego Schwartzman (ATP 11) durchsetzen konnte.

Legende: Bekundete in der 3. Runde ein bisschen Mühe Novak Djokovic. imago images

Weiter ist auch Titelverteidiger Novak Djokovic. Die serbische Weltnummer 1 setzte sich in 3 Sätzen gegen den an 114. Stelle platzierten US-Amerikaner Denis Kudla durch. Im 1. Satz machte Djokovic überraschend viele unerzwungene Fehler (11 im Vergleich zu 7 bei seinem Gegner) und hatte nur einen Breakball (beim Satzball) den er verwandelte. In Durchgang Nummer 2 gelang ihm nach einigem Hin und Her zu Beginn des Satzes dann das Break zum 4:2. Im 3. Satz sah sich der «Djoker» mit einer 0:3 und 1:4-Hypothek konfrontiert. Der 34-Jährige drehte das Ruder aber noch herum und gewann schliesslich im Tiebreak.