Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (ATP 1) - Jack Draper (ATP 253) 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

Stefanos Tsitsipas (ATP 4) - Frances Tiafoe (ATP 57) 4:6, 4:6, 3:6

Die Serie von drei Grand-Slam-Halbfinals in Folge reisst bei Stefanos Tsitsipas in Wimbledon. Gegen den starken Amerikaner Frances Tiafoe konnte der French-Open-Finalist nicht verbergen, dass er kein Vorbereitungsturnier auf Rasen bestritten hat. Der 22-Jährige nutzte keine seiner 7 Breakchancen, während Tiafoe bei 50 Prozent seiner Möglichkeiten zuschlug und das Match nach 2:02 Stunden beendete. Tsitsipas verliert damit zum zweiten Mal in Folge in Wimbledon in der Startrunde. 2019 war er dem Italiener Thomas Fabbiano in fünf Sätzen unterlegen.

Dass ihm die Weltnummer 253 den 1. Satz abnahm, verstand Novak Djokovic offenbar als Provokation. Der Titelverteidiger reagierte bei seinem Erstrunden-Auftritt in Wimbledon vehement und gestand Jack Draper in der Folge insgesamt nur noch 5 Games zu. Nach exakt 2 Stunden stand der letztlich glasklare 4-Satz-Sieg für die Weltnummer 1 fest.

Den 1. Durchgang hatte völlig überraschend Draper für sich entschieden. Unter tosendem Applaus nutzte der Einheimische nach 37 Minuten den ersten Satzball. Djokovic, der etliche Male auf dem rutschigen Centre Court ausglitt, schaffte es nicht, einen seiner 7 Breakbälle zu verwerten. Draper (1/2) war in dieser Hinsicht deutlich effizienter. Zudem profitierte der 19-Jährige von einer ungewöhnlich hohen Fehlerquote des Serben. Doch die Freude währte bekanntlich nur kurz.