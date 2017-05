Round-Up: Zverev draussen, Murray gibt Satz ab

Nach Angelique Kerber erwischt es auch bei den Männern die grösste deutsche Tennishoffnung. Alexander Zverev verliert gegen Fernando Verdasco in 4 Sätzen. Zumindest zu Beginn zu kämpfen hatte Andy Murray.

Ein Knick, und das Racket ist hin Murray gräbt unmöglichen Ball aus Monfils gewinnt Duell der Showmen Kyrgios meldet seine Ambitionen an Ein Knick, und das Racket ist hin 0:31 min, vom 30.5.2017

Murray gräbt unmöglichen Ball aus 0:57 min, vom 30.5.2017

Monfils gewinnt Duell der Showmen 0:21 min, vom 30.5.2017

Kyrgios meldet seine Ambitionen an 0:35 min, vom 30.5.2017

Fernando Verdasco gewann gegen den als Nummer 9 gesetzten Alexander Zverev 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Die Partie war am Montagabend beim Stand von 1:1 Sätzen wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Der 20-jährige Zverev hatte vor zehn Tagen aufhorchen lassen, als er im Final des Masters-1000-Turniers in Rom Novak Djokovic geschlagen hatte.

In der 2. Runde steht dagegen der Weltranglisten-Erste Andy Murray. Der Schotte legte gegen Andrej Kusnezow allerdings eine Schlaufe ein. Weil er sich nach verlorenem 2. Satz markant steigerte und der Russe zeitgleich abbaute, siegte Murray letztlich ungefährdet 6:4, 4:6, 6:2, 6:0.

Der Australier Nick Kyrgios, der Argentinier Juan Martin Del Potro und – zur Freude des Publikums – der Einheimische Gaël Monfils zogen mit Dreisatz-Siegen in die nächste Runde ein. Für den langzeitverletzten Del Potro war es der 1. Sieg in Paris seit 2012. Kei Nishikori ist ebenfalls weiter; der Japaner zeigte sich nach seinem Halbfinal-Out in Genf aber weiter verwundbar und gab gegen Thanasi Kokkinakis (Au) den 1. Satz ab.

« Ich mag Sand nicht besonders, weil es meine Schuhe dreckig macht. Wenn ich zu Hause bin, trainiere ich kaum auf Sand, weil es auch meine Autos schmutzig macht. » Nick Kyrgios



Im Frauentableau erwischte es nach Angelique Kerber mit Johanna Konta schon die zweite Top-10-Spielerin in der 1. Runde. Die Britin unterlag der Taiwanerin Su-Wei Hsieh in drei Sätzen. Besser machte es Elina Switolina. Die an Nummer 5 gesetzte Ukrainerin liess Jaroslava Schwedowa (Kas) keine Chance.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.05.17, 12:10 Uhr