Wie die gut unterrichtete Agentur Associated Press erfahren hat, wird Roger Federer auf einen Start bei den Australian Open im Februar verzichten. Dies erklärte sein Manager Tony Godsick.

«Roger hat sich dazu entschieden, die Australian Open nicht zu spielen», so der Amerikaner. «Er hat in den letzten Monaten grosse Fortschritte mit seinem Knie und in Sachen Fitness gemacht. Nach Rücksprache mit dem Team ist er aber zum Entschluss gekommen, dass es langfristig besser ist, wenn er mit der Rückkehr bis nach den Australian Open wartet.»

Godsick werde nun damit beginnen, die Turniere ab Ende Februar zu sondieren und einen Saisonplan auf die Beine zu stellen. Federer hat seit den Australian Open im Januar keinen Ernstkampf mehr bestritten.

Legende: Muss weiter auf sein Comeback warten Roger Federer. Keystone

Turnierdirektor Tiley zu forsch

Die Australian Open waren jüngst von Januar auf Anfang Februar verschoben worden. Obwohl diese Verschiebung Federer grundsätzlich in die Karten spielte, war die Zeit dennoch zu knapp. Dies, nachdem Turnierdirektor Craig Tiley noch vor wenigen Wochen die Teilnahme des 20-fachen Grand-Slam-Champions vollmundig ankündigte.

Bei den Sports Awards kurz vor Weihnachten liess Federer jedoch bereits durchsickern, dass er den Wettlauf gegen die Zeit wohl verlieren würde.