Petra Kvitova verabschiedet sich mit einer krachenden Erstrunden-Niederlage an den US Open von der grossen Tennis-Bühne.

Die Karriere von Petra Kvitova (WTA 543) ist zu Ende. Das letzte Profi-Spiel der Tschechin dauerte gerade einmal 52 Minuten. Diane Parry (WTA 107) kannte kein Pardon und gewann problemlos mit 6:1, 6:0.

Unter Tränen sagte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin nach ihrem 930. Match auf der WTA-Tour zu den wenigen Zuschauern auf dem Grandstand, sie habe «gehofft, dass ich euch eine bessere Show bieten könnte. Aber es war hart, weil ich wusste, dass es mein letztes Match sein könnte. Emotional war es sehr schwer.»

Sternstunden in Wimbledon

Kvitova ergatterte insgesamt 31 Einzel-Titel, den letzten 2023 beim WTA-500-Turnier auf Rasen in Berlin. Ihre grössten Erfolge feierte die Linkshänderin in Wimbledon, wo sie 2011 und 2014 triumphierte. In der Weltrangliste war Kvitova zwischenzeitlich die Nummer 2.

Neben dem Platz erlangte Kvitova traurige Berühmtheit, als sie Ende 2016 in ihrer Wohnung von einem Mann, der sich als Handwerker ausgegeben hatte, mit einem Messer attackiert wurde. Dabei erlitt sie ernsthafte Verletzungen an der Schlaghand.