Scharapowa feiert triumphale Rückkehr

Maria Scharapowa hat sich eindrücklich auf der grossen Tennis-Bühne zurückgemeldet. Die Russin rang in der 1. Runde der US Open die Weltnummer 2 Simona Halep in einem epischen Match nieder (6:4, 4:6, 6:3).

Scharapowa lieferte bei ihrem 1. Match an einem Grand-Slam-Turnier seit 19 Monaten eine Gala ab. Die 30-Jährige powerte, was das Zeug hielt. Das zunächst reservierte Publikum in New York sah begeisterndes Angriffs-Tennis.

Spätestens nach dem Matchball tobte das mit 23'771 Zuschauern ausverkaufte Arthur-Ashe-Stadium. Scharapowa sank zu Boden und weinte Freudentränen. «Das war viel mehr als einfach ein Match», sagte sie im Platz-Interview.

Scharapowa schlägt 60 Winner

Während Halep viel zu passiv agierte, ging Scharapowa volles Risiko. Mit der Vorhand schlug sie Winner um Winner. 60 Stück waren es am Ende. Die etlichen spektakulären Punkte stellten die grosse Anzahl unerzwungener Fehler in den Schatten.

Trotz Aufbäumen im 2. Satz musste Halep den Traum vom ersten Grand-Slam-Titel und der erstmaligen Nummer-1-Platzierung begraben.

Jetzt gegen Babos statt Golubic

Wie weit führt Scharapowas Weg? Der Ende April nach einer 15-monatigen Dopingsperre zurückgekehrte Superstar ist in dieser Verfassung eine echte Bereicherung. Die Wildcard, welche ihr an den French Open noch verwehrt worden war, hat sie bereits genutzt. In Wimbledon hatte sie noch eine Verletzung gestoppt. Nun ist Scharapowa zurück. Die Weltnummer 148 trifft in der 2. Runde auf Golubic-Bezwingerin Timea Babos.

