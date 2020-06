Nicht viel fehlte vor einem Jahr und Timea Bacsinszky wäre erstmals überhaupt in einen Grand-Slam-Final eingezogen. Der Halbfinal gegen die mittlerweile 23-fache Major-Siegerin Serena Williams dürfte eine der dramatischsten Partien in der Karriere der Lausannerin gewesen sein.

Schien einer Aufgabe nah zu sein Serena Williams. Am Ende blieb nur der Handshake Timea Bacsinszky musste sich Serena Williams letztlich doch geschlagen geben.

Obwohl sie im Gegensatz zu ihrer damaligen Gegnerin beim French Open noch nie so weit ins Turnier vorgestossen war, spielte Bacsinszky von Beginn an couragiert. Den 1. Satz gewann sie dank starkem Service mit 6:4, im 2. Satz lag sie mit Break 3:2 in Front, ehe der Match kippte.

Grosse Williams-Show

Williams schien im Verlauf der Partie immer mehr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kamerawirksam inszenierte die Amerikanerin, wie sie mit ihren Kräften angeblich am Ende war.

Mit grosser Theatralik erfrischte sie sich bei den Seitenwechseln mit Tüchern und setzte dann zur grossen Aufholjagd an. Williams gelang das sofortige Re-Break, und sie gab in der Folge kein einziges Game mehr ab. 6:4, 3:6, 0:6 lautete das bittere Endresultat aus Sicht von Bacsinszky.