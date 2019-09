Wie im letzten Jahr sicherten sich die Wimbledon-Champions im Doppel auch den Titel am US Open. Nachdem Juan Sebastian Cabal/Robert Farah im Südwesten Londons als erste Kolumbianer überhaupt einen Grand-Slam-Titel gewonnen hatten, doppelten sie nun in New York nach. Die Weltnummern 1 setzten sich im Final bei geschlossenem Dach 6:4, 7:5 gegen das als Nummer 8 gesetzte spanisch-argentinische Duo Marcel Granollers/Horacio Zeballos durch.