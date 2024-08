Dominic Stricker ist zurück am Ort seines grössten Erfolges. Trotz schwierigen Wochen ist ihm ein Sieg in Runde 1 zuzutrauen.

Mit Erinnerungen an 2023 will Stricker in die 2. Runde

Seit Dominic Stricker Ende 2020 Profi wurde, blieb der Berner 5 Mal an einem Turnier ungeschlagen und sicherte sich mit jeweils 5 Siegen de suite den Pokal. Das war in Lugano (2021), Cleveland, Zug, Rovereto (alle 2022) sowie Prag (2023) jeweils auf der Challenger-Tour.

Es gibt jedoch ein Profi-Turnier, an dem Stricker gar 6 Siege aneinanderreihte. Das war vor einem Jahr bei den US Open, als sich der 22-Jährige mit 3 Erfolgen durch die Qualifikation spielte und anschliessend mit 3 weiteren Siegen sensationell bis in die Achtelfinals vorstiess. Dabei eliminierte Stricker in der 2. Runde Top-10-Spieler Stefanos Tsitsipas (GRE).

Dank geschütztem Ranking im «Big Apple»

Nun ist Stricker zurück am Ort seines grössten Erfolges. Die Vorzeichen sind aber keine einfachen. Der French-Open-Juniorensieger von 2020 hat eine schwierige Zeit mit hartnäckigen Rückenproblemen hinter sich und kehrte nach einer über halbjährigen Pause erst im Juli in Wimbledon auf die grosse Bühne zurück.

3 von 4 Partien auf höchster Stufe gingen 2024 verloren, in New York ist Stricker als Weltnummer 181 nur dank seinem geschützten Ranking im Haupttableau. An Flushing Meadows hat er freilich beste Erinnerungen: «Ich bin glücklich, zurück an dem Ort zu sein, mit dem ich so viele schöne Dinge verbinde.»

Gute Chancen in der 1. Runde

Die 1. Runde meint es gut mit Stricker. Er trifft mit dem Argentinier Francisco Comesana (ATP 108) auf einen dankbaren Auftaktgegner. Der 24-Jährige bestritt auf der ATP-Tour überhaupt erst eine Partie auf Hartplatz – und diese verlor er Anfang dieser Woche in Winston-Salem sang- und klanglos mit 2:6, 1:6 gegen den Chinesen Juncheng Shang (ATP 77).

Ich kenne ihn überhaupt nicht gut.

Comesana ist wie viele Argentinier ein Sandplatz-Spezialist (5 Turniersiege auf der Challenger-Tour), auch wenn er heuer in Wimbledon mit einem Viersatz-Coup in der 1. Runde Andrej Rublew (ATP 6) eliminierte und die 3. Runde erreichte. «Ich kenne ihn überhaupt nicht gut», sagt Stricker. Er werde sich jedoch ein paar Videos von Comesana anschauen und sich ein Bild über dessen Spielweise verschaffen.

In Fünfsätzern noch ungeschlagen

Stricker kann sich durchaus Chancen auf den Einzug in die 2. Runde ausrechnen. Und sollte die Partie gegen Comesana über die volle Distanz gehen, braucht Stricker nicht bange sein.

Denn seine Karriere-Bilanz in Fünfsätzern steht bei 3:0. Sowohl in Wimbledon 2023 (gegen Alexei Popyrin) als auch bei den US Open 2023 (gegen Tsitsipas und Benjamin Bonzi) entschied Stricker den 5. Durchgang für sich.