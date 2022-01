Nach Vögele scheitert auch Golubic in Runde 1

Schweizer Duo in Melbourne out

Stefanie Vögele scheidet an den Australian Open in Melbourne in der 1. Runde gegen Daria Kasatkina (RUS) mit 3:6, 1:6 aus.

Wenige Stunden später erwischt es auch Viktorija Golubic: Die Zürcherin unterliegt der Chinesin Zhang Shuai mit 3:6, 4:6.

Damit ist die Schweiz bei den Frauen in der 2. Runde noch mit Belinda Bencic und Jil Teichmann vertreten.

Kein Exploit für Stefanie Vögele (WTA 145) in Melbourne: Nach ihren erfolgreichen Qualifikationsspielen musste sie nach nur gut einer Stunde Spielzeit in der 1. Runde die Segel streichen. Gegen die an Nummer 25 gesetzte Russin Daria Kasatkina (WTA 23) hatte sie beim 3:6, 1:6 wenig Chancen.

In beiden Sätzen verschlief die Aargauerin den Start. 1:4 lag sie im 1. Durchgang zurück, ehe sie sich so richtig auf dem Court 8 anmeldete. Beim Stand von 2:5 und Aufschlag Kasatkina wehrte sie 2 Satzbälle der Russin ab und konnte verkürzen. Das Aufbäumen blieb von kurzer Dauer: Gleich ihr nächstes Servicegame gab sie ab zur Entscheidung im 1. Satz.

02:49 Video Vögele: «Ich konnte mir nicht viel mit dem Aufschlag helfen» Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen

0:3 hiess es dann blitzschnell im 2. Satz. Auch hier hätte Vögele fast reagieren können: In einem epischen 4. Game wehrte sie 4 Breakchancen ab und verlor das Spiel dann doch noch. Damit war der Bann gebrochen, Kasatkina spielte den Satz und damit die Partie locker nach Hause. Im Ranking wird Vögele nach dieser Niederlage erstmals seit 5 Jahren aus den Top 150 rutschen.

Auch Golubic ohne Satzgewinn out

Viktorija Golubic (WTA 40) erging es in ihrem Startspiel in Melbourne nur unwesentlich besser als ihrer Landsfrau. Die Zürcherin verabschiedete sich ebenfalls ohne Satzgewinn von den Australian Open, holte beim 3:6, 4:6 gegen die Chinesin Zhang Shuai (WTA 74) aber immerhin 3 Games mehr als Vögele.

02:23 Video Zusammenfassung Golubic – Shuai Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen

Im 1. Satz realisierte Shuai im 4. Game das einzige Break des Umgangs. Dies, nachdem Golubic zuvor eine Breakchance nicht hatte nutzen können. Im 2. Durchgang war es erneut die Chinesin, die mit einem Service-Durchbruch vorlegte. Doch die Schweizerin konnte umgehend zum 2:2 reagieren. Es sollte ihr einziges Break bleiben.

Gleich das nächste Aufschlagspiel verlor Golubic mit 4 Fehlern zu Null. Im 10. Game konnte die 29-Jährige vorerst 3 Matchbälle von Shuai abwehren. Nach knapp 80 Minuten Spielzeit musste sich Golubic dennoch geschlagen geben.

03:02 Video Golubic: «Ich fand keine Lösungen» Aus Sport-Clip vom 18.01.2022. abspielen