Roger Federer und Stan Wawrinka bestreiten ihre Zweitrunden-Partien an den US Open am Mittwochabend Schweizer Zeit.

Legende: Nächster Auftritt Für Roger Federer gilt es am Mittwoch wieder ernst. Keystone

Nach den Night Sessions am Montag kommen Roger Federer und Stan Wawrinka in der 2. Runde der US Open am Nachmittag New Yorker Zeit zum Einsatz.

Roger Federer (ATP 3) - Damir Dzumhur (ATP 99)

Der Baselbieter bestreitet seine 2. Partie in New York gegen 20 Uhr Schweizer Zeit im Arthur Ashe Stadium. Für Federer ist es das 3. Duell mit dem Bosnier. Die beiden bisherigen Begegnungen fanden 2015 statt. Sowohl an den French Open (3. Runde) als auch in Wimbledon (1. Runde) setzte sich der Schweizer in 3 Sätzen durch.

Stan Wawrinka (ATP 24) - Jérémy Chardy (ATP 74)

Der Waadtländer spielt gegen 21 Uhr im drittgrössten Grandstand gegen den Franzosen. Das Head-to-Head spricht klar für Wawrinka. Sämtliche 5 Partien gegen Chardy konnte er gewinnen, die letzte 2016 an den French Open. Nur einmal (Tokio 2012) gab der Schweizer einen Satz ab.