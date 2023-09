Belinda Bencic und Dominic Stricker spielen ihre Achtelfinals an den US Open im Louis-Armstrong-Stadion.

Bencic am frühen Sonntagabend – Stricker in der Nacht gefordert

Schweizer Einsätze an US Open

Legende: Will in den Viertelfinal Belinda Bencic. IMAGO / Cover-Images

Das Louis-Armstrong-Stadion wird am Sonntag ganz in Schweizer Hand sein. Sowohl Belinda Bencic als auch Dominic Stricker bestreiten ihre Achtelfinal-Partien auf der zweitgrössten Anlage der US Open.

Bencic, die in New York zum vierten Mal in die Runde der besten 8 einziehen könnte, kommt am Sonntagabend um ca. 19:00 Uhr Schweizer Zeit zum Einsatz. Die Partie gegen die Rumänin Sorana Cirstea ist als zweites Spiel angesetzt.

Wohl kaum vor Mitternacht dürfte Stricker sein Duell mit dem einheimischen Taylor Fritz bestreiten. Der Berner muss nach Bencic noch einen weiteren Männer-Achtelfinal abwarten, ehe er zum Einsatz kommt. Beide Partien sehen Sie live bei SRF.