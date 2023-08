Belinda Bencic und Dominic Stricker bestreiten ihre Zweitrunden-Partien an den US Open am Mittwoch zeitgleich um 17 Uhr.

Bencic und Stricker am frühen Mittwochabend in Aktion

Schweizer Einsätze an US Open

Legende: Stehen am Mittwoch wieder im Einsatz Dominic Stricker und Belinda Bencic. IMAGO / Cover-Images

3 von 4 Schweizerinnen und Schweizer im Hauptfeld der US Open haben es in «Flushing Meadows» in die 2. Runde geschafft. Für Belinda Bencic (WTA 13) und Dominic Stricker (ATP 128) geht es am Mittwoch bereits um das Ticket für die 1/16-Finals.

Die Auftaktsiege von Bencic und Stricker

Schliessen 01:09 Video Bencic setzt sich gegen Rachimowa durch Aus Sport-Clip vom 28.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 02:28 Video Stricker kämpft sich in New York in die 2. Runde Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Konferenz bei SRF

Bencic trifft ab 17:00 Uhr Schweizer Zeit in der ersten Partie auf Court 5 auf die britische Qualifikantin Yuriko Miyazaki (WTA 198). Zeitgleich misst sich Stricker auf dem Grandstand, dem drittgrössten Platz auf der Anlage, mit der griechischen Weltnummer 7 Stefanos Tsitsipas.

SRF überträgt beide Spiele kommentiert im Livestream in der Sport App. Auf SRF info gibt es zudem eine Konferenz zu sehen, bei der zwischen den beiden Schweizer Spielen geswitcht wird.

Stan Wawrinka, der 3. verbliebene Schweizer, ist erst am Donnerstag wieder im Einsatz.