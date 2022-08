Schweizer Einsätze an US Open

Legende: Schafft sie gegen Pegula eine Überraschung? Viktorija Golubic. imago images/NurPhoto

Um 17:00 Uhr Schweizer Zeit am Dienstag eröffnet Viktorija Golubic (WTA 89) den Betrieb auf dem Grandstand, dem drittgrössten Court der US Open. Die Schweizerin, die sich erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hat, bekommt es mit Jessica Pegula zu tun. Gegen die US-amerikanische Weltnummer 8, die zuletzt in Toronto (Halbfinal) und Cincinnati (Viertelfinal) überzeugte, wird Golubic auch das Publikum gegen sich haben.

Das Live-Programm von SRF am Dienstag Box aufklappen Box zuklappen Die Partien der Schweizerinnen und Schweizer sehen Sie wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App. 17:05 Uhr: Golubic - Pegula

Ca. 19:00 Uhr: Bencic - Petkovic

Ca. 23:35 Uhr: Hüsler - Shapovalov

Belinda Bencics Match gegen Andrea Petkovic (WTA 92) ist als zweites auf Court 7 angesetzt. Spielbeginn dürfte um ca. 19:00 Uhr sein. Gegen die Deutsche hat Bencic (WTA 13) 2 der 3 bisherigen Duelle gewonnen.

Hüsler fordert Shapovalov

Ein weiteres Highlight aus Schweizer Sicht ist der Auftritt von Marc-Andrea Hüsler (ATP 85) gegen den Kanadier Denis Shapovalov (ATP 21) um ca. 23:30 Uhr auf Court 10. Nach Wimbledon, wo er in der ersten Runde gegen Hugo Grenier verlor, steht der Zürcher zum zweiten Mal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Shapovalov stand 2020 in Flushing Meadows im Viertelfinal und ist gegen Hüsler trotz dessen Halbfinal-Vorstoss zuletzt in Winston-Salem klarer Favorit.