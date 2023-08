An den US Open steht die 2. Tranche der 1. Runde an. Die Schweizer Spiele sehen Sie live bei SRF.

Schweizer Einsätze an US Open

Legende: In der Aussenseiterrolle Marc-Andrea Hüsler. Keystone/APA/Johann Gröder

Nach Belinda Bencic und Dominic Stricker nehmen am Dienstag auch Stan Wawrinka und Marc-Andrea Hüsler ihr US-Open-Abenteuer in Angriff. Während Wawrinka (ATP 49) zum 16. Mal in Flushing Meadows aufschlägt und in der Startrunde auf den Japaner Yoshihito Nishioka (ATP 44) trifft, ist es für Hüsler der 2. Auftritt im Hauptfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

03:07 Video Wawrinka: «Erwarte einen komplizierten Match» (frz.) Aus Sport-Clip vom 28.08.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 7 Sekunden.

Der Zürcher verlor im letzten Jahr gegen den Kanadier Denis Shapovalov in 5 Sätzen und muss mit Hubert Hurkacz (POL/ATP 17) erneut gegen einen deutlich besser klassierten Gegner ran.

Schweizer Partien in voller Länge auf SRF

Die beiden Schweizer bestreiten jeweils die dritte Partie des Tages auf ihren jeweiligen Courts und dürften ab ca. 21:30 Uhr im Einsatz stehen. Sie können beide Partien in voller Länge im kommentierten Livestream und im Wechsel auf SRF zwei mitverfolgen.

Bei SRF sind Sie schon vorher live dabei: Die Auftaktpartie von Andy Murray gegen Corentin Moutet sehen Sie ab ca. 19:00 Uhr ebenfalls im kommentieren Livestream und ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei.