Wie in der 2. Runde spielt Roger Federer auch seine Drittrunden-Partie an den Australian Open in der Tagsession, also in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit. Sein Spiel gegen den Amerikaner Taylor Fritz ist als zweite Partie in der Rod Laver Arena angesetzt und wird ab 03:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App gezeigt.

Belinda Bencic spielt gegen die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova nicht vor 07:00 Uhr Schweizer Zeit in der Melbourne Arena. Weil zuvor noch 3 andere Spiele stattfinden, dürfte die Partie eher etwas später beginnen. SRF zwei überträgt ab 08:25 Uhr live.