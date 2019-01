Die Zweitrunden-Partien von Wawrinka und Bacsinszky wurden am Donnerstag auf ca. 03:00 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.

Wawrinka und Bacsinszky zeitgleich in der Nacht auf Donnerstag

Schweizer in Melbourne

Stan Wawrinkas Spiel an den Australian Open gegen den an Nummer 16 gesetzten Kanadier Milos Raonic findet in der Rod Laver Arena statt. Der Romand kommt damit zu einem Auftritt im mit 15'000 Plätzen grössten Stadion im Melbourne Park. Seine Partie ist als zweites Spiel gegen 13:00 Uhr Lokalzeit (03:00 Uhr Schweizer Zeit) angesetzt.

Timea Bacsinszky tritt ungefähr zur gleichen Zeit auf dem Aussencourt 20 gegen die russische Qualifikantin Natalia Wichljanzewa (WTA 134) an. Beide Partien sind im Wechsel live auf SRF zwei und in der SRF Sport App zu sehen, die Übertragung startet um 02:30 Uhr.