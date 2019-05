Mit Roger Federer, Stan Wawrinka und Belinda Bencic bestreiten am Mittwochnachmittag 3 Schweizer die 2. Runde an den French Open.

Federer, Wawrinka und Bencic am Mittwoch im Einsatz

Das dürfte den Schweizer Tennis-Fan freuen: Mit Roger Federer, Stan Wawrinka und Belinda Bencic stehen am Mittwoch 3 der 4 verbliebenen Schweizer an den French Open in Runde 2 im Einsatz.

Federers Partie gegen den Deutschen Oscar Otte (ATP 144) ist als dritte Partie des Tages (ca. 15 Uhr) auf Court Philippe-Chatrier angesetzt. Zeitgleich ist auch Wawrinkas Zweitrundenpartie gegen den Chilenen Cristian Garin (ATP 37) geplant. Der Schweizer spielt auf Court 1. SRF zwei zeigt die beiden Matches ab 14:55 Uhr im Wechsel live.

Bencic am frühen Abend

Etwas länger gedulden muss sich Belinda Bencic für ihr Match gegen Laura Siegemund (WTA 95). Die Ostschweizerin wird das 4. Spiel des Tages auf Court Simonne-Mathieu bestreiten. Die Partie dürfte um etwa 17:30 Uhr beginnen. SRF zwei ist auch bei dieser Partie – im Anschluss an die beiden Männer-Matches – live dabei.