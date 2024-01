Sie steht zum 1. Mal an einem Grand-Slam-Turnier im Hauptfeld: Lulu Sun. Wer ist die Nummer 193 der Welt?

Schweizerin in Melbourne

Im August 2022 qualifizierte sich Lulu Sun erstmals auf der WTA-Tour für ein Hauptfeld (in Granby), einen Monat später feierte sie ihre ersten beiden Siege auf der Tour (in Seoul). Nun überstand die 22-jährige Linkshänderin erstmals an einem Grand-Slam-Turnier die Quali. Der Lohn: Ein Erstrundenduell mit Elisabetta Cocciaretto (ITA/WTA 66) sowie ein Preisgeld von über 80'000 Dollar.

Sollte sich Sun (WTA 193) am Dienstag gegen Cocciaretto durchsetzen, kämen nochmals 40'000 USD dazu, womit sie ihr Karriere-Preisgeld an einem einzigen Turnier praktisch verdoppelt hätte. Zudem wäre es ihr 1. Sieg gegen eine Gegnerin aus den Top 100 (bislang 7 Niederlagen).

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Erstrundenpartie von Lulu Sun gegen Elisabetta Cocciaretto in der Nacht auf Dienstag ab 01:00 Uhr im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App verfolgen.

Mit neuem Coach läuft's

Sun hat einen multikulturellen Hintergrund: Geboren ist sie in Neuseeland, der Vater ist Kroate, die Mutter Chinesin. Die Genferin bezeichnet sich als «ruhig und scheu». Sie ist in Melbourne mit ihrem Coach Vlado Platenik, einem Physio und einem Hitting-Partner vor Ort. Mit Platenik arbeitet Sun seit November 2023 zusammen: «Das funktioniert bislang sehr gut. Ich hoffe, das bleibt so.»