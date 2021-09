Schweizerinnen an den US Open

Belinda Bencic (WTA 12) steht an den US Open in der 3. Runde.

Die Olympiasiegerin bezwingt die Italienerin Martina Trevisan (WTA 106) mit 6:3, 6:1.

Für Jil Teichmann (WTA 44) ist das letzte Major-Turnier des Jahres vorbei. Sie unterliegt Anett Kontaveit (WTA 28) 4:6, 1:6.

Belinda Bencic ist mit einer ausgezeichneten Leistung in die 3. Runde der US Open eingezogen. Die Schweizerin dominierte die Partie gegen Martina Trevisan in der Louis-Armstrong-Arena über weite Strecken und geriet so gut wie nie unter Druck.

Die Italienerin konnte nur Mitte des 1. Satzes ein Ausrufezeichen setzen, als sie einen frühen Servicedurchbruch der Schweizerin mit dem Break zum 3:3 ausgleichen konnte. Danach spielte aber nur noch Bencic. Volle 8 Games reihte die 24-Jährige in der Folge aneinander und zog bis auf 5:0 im 2. Satz davon.

Schliessen 00:57 Video Bencic: «Ich habe eine Lockerheit auf dem Platz, das hilft sehr» Aus Sport-Clip vom 02.09.2021. abspielen 00:20 Video Bencic nutzt ihren 3. Matchball Aus Sport-Clip vom 02.09.2021. abspielen

Bencic spielte nicht nur bei eigenem Aufschlag stark, sondern wusste auch in der Verteidigung zu überzeugen. Trevisan musste sich gegen die läuferisch starke Olympiasiegerin jeden Punkt erkämpfen – und streute durch den Dauerdruck den einen oder anderen Fehler ein.

In der nächsten Runde trifft Bencic auf Jessica Pegula (WTA 25) aus den USA. An die Linkshänderin aus Buffalo hat Bencic gute Erinnerungen. Auf dem Weg zu ihrem Olympiasieg in Tokio schlug sie die 27-Jährige in der 1. Runde mit 6:3, 6:3.

Teichmann zieht schlechten Tag ein

Am anderen Ende der Gefühlsskala befindet sich Jil Teichmann. Die Seeländerin zog gegen die Estin Anett Kontaveit nicht ihren besten Tag ein. Dies machte sich vor allem im 2. Durchgang bemerkbar. Teichmann leistete sich primär mit der Vorhand zu viele Fehler und machte es ihrer Gegnerin so schlicht zu einfach.

Im 1. Satz hatte Teichmann gut mitgehalten. Das entscheidende Break musste sie Kontaveit erst ganz am Schluss zugestehen, als sie beim Stand von 5:4 aus der Sicht der Estin ein ganz schwaches Aufschlagspiel einzog.

00:37 Video Kurz-Zusammenfassung Teichmann - Kontaveit Aus Sport-Clip vom 02.09.2021. abspielen

«Schweizer Schreck» Kontaveit

Kontaveit zementierte mit ihrem Sieg gegen Teichmann ihren Status als «Schweizer Schreck». Gegen Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Teichmann steht die 25-Jährige bei einer 9:0-Bilanz, wobei sie Golubic bereits 6 Mal bezwingen konnte.

Für Teichmann war der Abstecher an die US Open dennoch ein Erfolg. Zuvor hatte sie erst einmal an einem Grand-Slam-Turnier die 2. Runde erreicht (2018 ebenfalls in New York).