Teichmann und Golubic bereits out

Schweizerinnen in Melbourne

Jil Teichmann (WTA 68) unterliegt am 1. Tag der Australian Open in Melbourne Jekaterina Alexandrowa (WTA 28) mit 4:6, 6:4, 2:6.

Viktorija Golubic (WTA 76) verliert gegen Lin Zhu (WTA 71) 6:4, 1:6, 6:7 (5:10).

Ihren ersten Auftritt im Hauptfeld von Melbourne wird Jil Teichmann nicht in allzu guter Erinnerung behalten: Die 22-Jährige unterlag der gesetzten Russin Jekaterina Alexandrowa in 3 Sätzen.

Teichmann wehrte sich im Melbourne Park nach Kräften. Im 2. Satz holte sie einen 1:3-Rückstand auf und schaffte dank 5 von 6 gewonnenen Games den Satzausgleich.

In den anderen beiden Sätzen spielte sie allerdings zu unkonstant. Die Fehlerquote war viel zu hoch: Alleine in den ersten 5 Games unterliefen ihr 11 unerzwungene Fehler. Im Entscheidungssatz zog Alexandrowa schnell auf 4:0 davon, nach 2:10 Stunden verwertete sie ihren 3. Matchball.

Weiter kein Glück für Golubic beim «Happy Slam»

Auch für Viktorija Golubic sind die Australian Open bereits zu Ende. Die Zürcherin unterlag ebenfalls in 3 Sätzen.

Vor allem im letzten Satz verpasste sie einige Möglichkeiten, das Spiel in ihre Richtung zu lenken. So vergab sie in einem Monster-Game zum Auftakt 7 Breakchancen. Eine Rückhand ins Netz von Golubic beendete nach gut zweieinhalb Stunden die Partie.

Nach einem überzeugenden Start ins Spiel hatte Golubic im 2. Satz einen Durchhänger eingezogen und konnte insgesamt nur 14 Punkte gewinnen. Beide Spielerinnen hatten vor allem zu Beginn Mühe mit dem 1. Aufschlag. Die 27-Jährige scheiterte damit auch im 5. Anlauf im Melbourne-Hauptfeld.

Bencic am Dienstag

Damit verbleibt im Frauen-Tableau in Melbourne nur noch eine Schweizerin: Belinda Bencic. Die Nummer 6 des Turniers trifft in der 1. Runde auf die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova. Die Partie wird erst am Dienstag stattfinden.

Australian Open Tableau der Frauen

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 20.01.20, 01:00 Uhr