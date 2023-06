Novak Djokovic gewinnt an den French Open seinen Viertelfinal gegen Karen Chatschanow mit 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

Für den zweifachen Paris-Champion ist es die 12. Halbfinal-Qualifikation in Roland Garros.

In der Runde der letzten Vier trifft der Serbe entweder auf die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz (ESP) oder den Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 5).

Der amtierende Melbourne-Champion Novak Djokovic (ATP 3) ist einen Schritt näher am Gewinn der French Open 2023. Der Serbe, der in Paris 2016 sowie 2021 triumphiert hatte, gab in seinem Viertelfinal gegen den Russen Karen Chatschanow (ATP 11) zwar erstmals in diesem Turnier einen Satz ab, setzte sich aber in 3:38 Stunden in 4 Sätzen durch.

Chatschanow war ein echter Gradmesser für Djokovic. Im 1. Satz war der 27-Jährige aus Moskau mit seinem druckvollen Spiel der bessere Akteur. Und auch im 2. Satz war Chatschanow dem 22-fachen Grand-Slam-Champion absolut ebenbürtig. Jedoch nur bis zum Tiebreak. In diesem spielte Djokovic gross auf und gewann alle 7 Punkte. «Es war ein perfektes Tiebreak von mir», sollte der Sieger im Platzinterview sagen. Der 36-Jährige entschied damit auch die 4. Kurzentscheidung in Paris für sich.

2:18 Stunden bis zum 1. Break

Kurze Zeit später bog Djokovic, der Chatschanow immer wieder mit präzisen Stoppbällen in Bedrängnis brachte, endgültig auf die Siegerstrasse ein: Im 1. Game des 3. Umgangs kam der Serbe nach 2:13 Stunden (!) Spielzeit zu seinem allerersten Breakball und verwertete 5 Minuten später seine 3. Möglichkeit zum 1:0.

In den folgenden 60 Minuten war Djokovic der klar bessere Spieler und steuerte bis zum 4:2 im 4. Satz einem problemlosen Erfolg entgegen. Doch dann schwächelte der Favorit plötzlich und musste nach einem Doppelfehler das 4:4 hinnehmen. Chatschanow konnte das Steuer aber nicht mehr herumreissen. Von den folgenden 8 Punkten gewann der Russe keinen einzigen mehr. Den Matchball verwertete Djokovic mit seinem 11. Ass.

Kommt es zum Showdown mit Alcaraz?

Der Halbfinalgegner von Djokovic wird am Dienstagabend zwischen der Weltnummer 1 Carlos Alcaraz und dem Griechen Stefanos Tsitsipas ermittelt. Für Djokovic ist es der 12. Halbfinal in Roland Garros und der 45. Grand-Slam-Halbfinal in seiner Karriere.