Novak Djokovic (ATP 2) schlägt Milos Raonic (ATP 35) im Viertelfinal der Australian Open mit 6:4, 6:3, 7:6 (7:1).

Der Serbe spielt stark auf und lässt praktisch nichts zu.

Im Halbfinal kommt es für Djokovic zum Duell mit Roger Federer.

Ohne Satzverlust und mit viel Hoffnung ging Milos Raonic in den Viertelfinal gegen Novak Djokovic. Umso bitterer dürfte es für den Kanadier sein, dass der Serbe ihm nicht den Hauch einer Chance liess. Im 10. Direktduell setzte es für Raonic die 10. Niederlage ab.

Aufschlag alleine reicht nicht

Zwar schaffte es der grossgewachsene Raonic, dank seiner Aufschlagstärke im 1. Satz gleich mehrere Breakchancen abzuwehren. Ausgerechnet beim Stand von 5:4 und mit der insgesamt 9. Möglichkeit zum Servicedurchbruch brach Djokovic aber den Bann holte sich nicht nur das erste Break, sondern auch gleich den ersten Satz.

Während Djokovic bei eigenem Aufschlag auch in der Folge kaum Mühe bekundete, musste Raonic viel zu oft um seine Servicegames kämpfen. Das Break zum 3:1 war dann auch schon die Entscheidung im 2. Umgang.

Legende: Sichert sich das Halbfinal-Ticket ohne Probleme Novak Djokovic. Reuters

Weil der siebenfache Australian-Open-Champion im 3. Durchgang sich ab und an auch mal einen Fehler leistete, schnupperte Raonic zumindest an einem Servicedurchbruch. Mehr aber auch nicht. Zwar schaffte es der Kanadier ins Tiebreak, dort ging er aber gleich mit 1:7 unter.

Jubiläum gegen Federer

Seit dem Satzverlust in der 1. Runde gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff liess Djokovic in seinen Partien nicht mehr viel zu. Der nächste, der es versuchen wird, ist Roger Federer. Die Beiden werden am Donnerstag zum insgesamt 50. Mal aufeinandertreffen.

Im Head-to-Head führt der «Djoker» mit 26:23. Das letzte Direktduell ging aber an Federer. An den ATP Finals im vergangenen November siegte der Schweizer auf Hartplatz mit 6:3, 6:3. Das letzte Grand-Slam-Aufeinandertreffen ist den Meisten wohl noch in Erinnerung. Vergangene Saison entschied Djokovic einen denkwürdigen Wimbledon-Final in 5 Sätzen für sich.

Sendebezug: srf.ch/sport, Webonly-Livestream, 28.01.2020, 09:00 Uhr