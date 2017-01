Serena Williams lässt Graf hinter sich

Serena Williams hat zum 7. Mal die Australian Open gewonnen. Die 35-jährige Amerikanerin bezwang im Melbourne-Final ihre Schwester Venus mit 6:4, 6:4.

Die besten Szenen beim «Sister Act» 2:55 min, vom 28.1.2017

Rekord: Serena Williams steht nun bei 23 Grand-Slam-Titeln und lässt Steffi Graf (22) hinter sich

Sie löst Angelique Kerber wieder als Nummer 1 der Welt ab

Die Amerikanerin baut ihren Melbourne-Rekord aus

Serena Williams hat es geschafft. Dank ihrem Final-Triumph avanciert die 35-Jährige zur Rekordsiegerin in der Open Era. In Wimbledon hatte sie letzten Sommer mit Steffi Graf gleichgezogen, nun machte sie ihren 23. Grand-Slam-Titel perfekt.

Sister Act ohne Stallorder

Auf dem Weg zu ihrem grossen Ziel war sie auch von ihrer Schwester Venus nicht zu stoppen. Der nur selten hochstehende 28. Sister Act verlief nach ausgeglichenem Start mit 4 Breaks in Folge in geordneten Bahnen. Die nervöse Favoritin – Serena Williams zertrümmerte schon nach 11 Minuten ihr Racket – nahm allmählich Fahrt auf. Sie bestätigte das Break zum 4:3 und sicherte sich den 1. Satz mit 6:4.

Wer eine Stallorder gewittert hatte, sah sich jedoch getäuscht. Venus Williams wehrte sich in ihrem ersten Major-Final nach siebeneinhalb Jahren nach Kräften. Die 36-Jährige machte beim Stand von 1:1 und 0:40 im 2. Satz 3 Breakchancen zunichte und blieb hartnäckig. Dann allerdings war es um sie geschehen. Serena Williams realisierte erneut das Break zum 4:3 und liess nichts mehr anbrennen. Nach 82 Minuten stand der 7. Melbourne-Sieg fest. Sie baute damit ihre Rekordbilanz in Down Under aus.

Neue Nummer 1 – folgt der absolute Rekord?

Viel wichtiger ist aber Major-Titel Nr. 23. Neben Graf überflügelte die jüngere der Williams-Schwestern noch eine weitere Deutsche. Sie löst Angelique Kerber, gegen die sie vor einem Jahr in Melbourne das Endspiel verlor, als Nummer 1 der Welt ab.

Gerne würde Serena Williams ihr illustres Palmarés noch um zwei weitere Errungenschaften erweitern: Mit Grand-Slam-Titel Nr. 24 würde sie den Allzeitrekord von Margaret Court (1960 - 1973) egalisieren. Der Grand Slam (alle 4 Major-Turniere in einem Kalenderjahr) fehlt ihr ebenfalls noch. Der Anfang dazu ist jedenfalls gemacht.

