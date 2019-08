Henri Laaksonen bietet sich am Donnerstag die Chance, erstmals in die 3. Runde eines Majors einzuziehen. Die Aufgabe ist aber schwer.

Legende: Kann er nochmals über sich hinauswachsen? Henri Laaksonen. Keystone

Schon jetzt kann man sagen: Nie lief es Henri Laaksonen (ATP 119) an den Grand-Slam-Turnieren bisher besser als 2019. An 3 der 4 Majors schaffte der 27-jährige Schweizer den Sprung ins Hauptfeld.

Einzig in Wimbledon blieb Laaksonen schon in der Qualifikation hängen. In Melbourne und Paris gelang ihm gar der Vorstoss in die 2. Runde.

Klappt's im 3. Anlauf?

Weiter ging es für Laaksonen an einem Grand-Slam-Event aber noch nie. Dies will er im 3. Anlauf ändern. Die Chance dazu bietet sich dem gebürtigen Finnen am Donnerstag gegen Denis Shapovalov (ATP 33).

Ins Duell gegen den erst 20-jährigen Kanadier steigt Laaksonen aber als klarer Aussenseiter. Im Gegensatz zum Schweizer hat Shapovalov die Drittrunden-Marke längst geknackt. 2017 stiess «Shapo» gar bis in den US-Open-Achtelfinal vor.

Klar ist: Laaksonen muss im Vergleich zu seinem Erstrundenspiel gegen Marco Cecchinato (ATP 66) noch einmal eine Schippe drauflegen, will er ein Wörtchen um das Ticket für die 3. Runde mitreden. Eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen wie gegen den Italiener kann sich Laaksonen gegen Shapovalov wohl kaum leisten.

Shapovalovs überzeugender Start

Für Laaksonen wird es das erste Duell gegen den kanadischen Linkshänder sein. Nicht Wenige hatten einen Landsmann Shapovalovs in der 2. Runde erwartet.

Gleich in Runde 1 kam es zum Duell der beiden Freunde Shapovalov und Felix Auger-Aliassime (ATP 19). Ersterer setzte sich dabei überraschend deutlich in 3 Sätzen durch und gab dabei nur 6 Games ab.

Soll es für Laaksonen mit dem erstmaligen Einzug in die 3. Runde klappen, braucht der Schweizer einen weiteren Exploit.

