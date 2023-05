Sieg in 1. Runde von Paris

Stan Wawrinka gewinnt zum ersten Mal seit über 2 Jahren eine Partie an einem Major-Turnier. Er schlägt Albert Ramos-Vinolas (ESP) in Paris 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (2:7), 1:6, 6:4.

Die Partie dauert 4:35 Stunden und ist ein Auf und Ab. Trotz 2:0-Satzführung muss Wawrinka in einen 5. Durchgang, den er für sich entscheidet.

In der 2. Runde trifft der Romand auf den Australier Thanasi Kokkinakis, gegen den er noch nie gespielt hat.

Auch im 8. Aufeinandertreffen mit Albert Ramos-Vinolas (ATP 67) behielt Stan Wawrinka (ATP 89) die Oberhand. Der Schweizer zeigte an den French Open gegen seinen «Lieblingsgegner» einmal mehr sein grosses Kämpferherz und erreichte verdient die 2. Runde. Seit den Australian Open 2021 hatte Wawrinka an Grand Slams die Startrunde nicht mehr überstanden. Im 5. Anlauf seit seinem 2. Comeback nach langwieriger Verletzung klappte es nun wieder.

Der Parcours zum Weiterkommen verlief aber bemerkenswert. Am Ende des 4:35 Stunden langen Abnützungskampfes hatte der Spanier acht Ballwechsel mehr als Wawrinka gewonnen (192:184).

00:37 Video Wawrinka versetzt das Publikum mit Rückhand-Winner in Staunen Aus Sport-Clip vom 29.05.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Im 3. Satz reisst der Faden

Nach der 3:1-Führung im 3. Satz sah Wawrinka wie der sichere und souveräne Sieger aus. Doch dann riss der Faden: Trotz insgesamt 4 Chancen zum Doppelbreak musste der 38-jährige Routinier seinen Gegner zurückkommen lassen. Ramos-Vinolas glich zum 4:4 aus und erzwang im Tiebreak einen 4. Satz.

Enttäuscht vom Verlust ging bei Wawrinka gar nichts mehr: In nur 24 Minuten stand das 1:6 fest. Mit 16 unerzwungenen Fehlern baute der French-Open-Sieger von 2015 Ramos-Vinolas weiter auf.

Noch war aber die Geschichte des Tages nicht geschrieben: Wawrinka fing sich im Entscheidungssatz. Den Spanier plagten zum Ende auch noch körperliche Beschwerden. Nach einer weiteren Zitterphase und angetrieben vom begeisterten Publikum auf Court 14 nutzte Wawrinka schliesslich den 3. Matchball.

So geht es weiter

In der 2. Runde bekommt es Wawrinka mit Thanasi Kokkinakis zu tun. Gegen den 27-jährigen Australier, der mit Dan Evans in der Auftaktrunde einen Gesetzten in drei Sätzen eliminierte, hat der Lausanner noch nie gespielt.

01:33 Video Publikumsliebling Wawrinka feiert mit den Pariser Fans Aus Sport-Clip vom 29.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.