Rafael Nadal gewinnt epischen Final an den US Open

Rafael Nadal schlägt Daniil Medwedew in einem hochklassigen Final der US Open 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Der Spanier feiert seinen 19. Grand-Slam-Titel.

Nadal fehlt damit noch ein Major-Titel, um mit Rekordmann Roger Federer gleichzuziehen.

Daniil Medwedew zeigte in seinem ersten Grand-Slam-Final eine begeisternde Leistung. Der Russe agierte auf allerhöchstem Niveau. Er servierte stark, variierte mit seinen Grundlinienschlägen, streute immer wieder spektakuläre Stoppbälle ein – und war gegen einen überragenden Rafael Nadal letztlich doch auf verlorenem Posten.

Der Spanier setzte sich in einem epischen, dramatischen und hochklassigen Final im 5. Satz durch. Er breakte Medwedew beim Stand von 2:2, zog auf 5:2 davon, musste den Russen wieder aufschliessen lassen und verwertete nach 289 Minuten seinen 3. Matchball dann doch noch.

Vor dem Entscheidungssatz lieferten sich die beiden Finalisten einen faszinierenden Abnützungskampf. Lange sah Nadal wie der ungefährdete Sieger aus. Der 33-Jährige aus Manacor führte mit 2:0-Sätzen und Break im Dritten, ehe Medwedew gewaltig aufdrehte.

Beide Spieler praktisch fehlerlos

Der Russe kämpfte sich zurück, holte den 3. Satz und zeigte im 4. Durchgang unglaubliches Tennis. Während Stunden war jeder Ballwechsel hart umkämpft, beide Spieler begingen über weite Strecken der Partie kaum Fehler.

Nadal spielte seine gewohnten Stärken aus. Er agierte stark aus der Defensive heraus, traf die Linien genau und konnte sich auf einen starken Service verlassen. Sein Problem: Medwedew machte praktisch alles genau so gut wie der Spanier und bot Nadal bis zum Matchball die Stirn.

Ein Titel fehlt zu Federers Rekord

Es ist der 4. Sieg von Nadal an den US Open, der 19. Grand-Slam-Triumph seiner Karriere. Damit fehlt dem 33-Jährigen aus Mallorca noch ein einziger Major-Sieg, um mit Roger Federer in der wohl wichtigsten Statistik der Tennis-Welt gleichzuziehen.

Und Medwedew? Der 23-Jährige bestätigte an den US Open seinen starken Spätsommer mit dem Turniersieg in Cincinnati sowie den Finals in Montréal und Washington. Mit dem Russen wird in den nächsten Jahren zu rechnen sein. Die Gegenwart aber, die gehört noch einmal Nadal.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.09.2019, 22:05 Uhr