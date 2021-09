Legende: Im Halbfinal bei den Junioren Jérôme Kym. Keystone/Archiv

Jérôme Kym hat bei den US Open der Junioren den Halbfinal-Einzug geschafft. Gegen den an Nummer 2 gesetzten Samir Banerjee aus den USA gewann der Schweizer mit 4:6, 6:4, 6:3. Nach seinem Viertelfinal-Einzug in Wimbledon spielt sich der 18-Jährige also auch in New York weit nach vorne.

Kym dominierte seinen Gegner in sämtlichen Statistiken, war der offensivere Spieler mit mehr Winnern und beging weniger Fehler. Der einzige Makel: die Effizienz. Von 13 Break-Chancen nutzte er nur 4. Sein nächster Gegner ist der Spanier Daniel Rincon, die Turnier-Nummer 3.

Auch Scilipoti unter den besten 4

Auch Sebastianna Scilipoti hat im Viertelfinal mit Alexandra Eala die an Nummer 2 gesetzte Juniorin bei den US Open eliminiert. Die 18-jährige Schweizerin profitierte auch von den 46 unerzwungenen Fehlern der erst 16-Jährigen aus den Philippinen (bei total 84 gewonnenen Punkten von Scilipoti).

Um den Finaleinzug kämpft Scilipoti gegen Kryszina Dsmitruk, die aus Belarus kommt.