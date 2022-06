Siege in 3. Quali-Runde

Legende: Steht in der 1. Runde des Rasen-Slams Marc-Andrea Hüsler. Keystone/Peter Klaunzer

Mit den beiden Zürchern Marc-Andrea Hüsler (ATP 104) und Alexander Ritschard (ATP 192) stehen in Wimbledon gleich zwei Schweizer Davis-Cup-Spieler erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Der Linkshänder Hüsler setzte sich in der letzten Qualifikationsrunde in fünf Sätzen 7:5, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2 gegen den Taiwanesen Jason Jung (ATP 263) durch.

Ritschard war schon in Paris nahe daran, den Sprung zu schaffen, scheiterte aber in der dritten Runde der Qualifikation. Diesmal schaffte er die letzte Hürde mit einem souveränen 6:3, 7:5, 6:4-Sieg gegen den Kroaten Duje Ajdukovic (ATP 236).

01:04 Video Archiv: Hüslers rasanter Aufstieg Aus Sportpanorama vom 20.12.2020. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Sun scheitert an Hontama

Für Lulu Sun (WTA 266) endete der Traum von der Grand-Slam-Premiere derweil in der 3. und letzten Qualifikationsrunde. Die 21-jährige Schweizerin unterlag Mai Hontama (WTA 138) aus Japan nach knapp zweieinhalb Stunden mit 7:6 (11:9), 2:6, 3:6.