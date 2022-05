Legende: Die French Open in Sicht Iga Swiatek. Keystone/EPA/Fabio Frustaci

Die Weltnummer 1 Iga Swiatek ist in Topform und damit die erste Favoritin auf den Titel in Roland Garros. 30 Spiele am Stück konnte die Polin nicht bezwungen werden, darunter 28 WTA-Matches, 2 beim Billie-Jean-King-Cup (ITF).

Nach dem Titel in Rom (5. Turniersieg in Folge) ist sie von den in Paris favorisierten Spielerinnen diejenige mit der grössten Anzahl WTA-Siegen in Serie. Victoria Azarenka kam 2012 auf 26 Siege in Folge.

Es gibt aber 2 noch aktive Spielerinnen, die gar eine längere Serie der Ungeschlagenheit aufweisen können: Serena Williams (34 Siege im Jahr 2013) und Venus Williams (35/2000). Mit ihnen ist bei den French Open allerdings nicht zu rechnen.

Navratilova in einer eigenen Liga

Erstmals seit langer Zeit kann also vor einem Grand-Slam-Turnier wieder eine klare Favoritin benannt werden. Früher war das oft der Fall, lange Zeit dominierten Spielerinnen wie Martina Navratilova oder Steffi Graf das Spiel mit dem Filzball nach Belieben.

Ihre Siegesserien sind denn auch von einem anderen Stern: Navratilova führt in dieser Kategorie mit 74 Erfolgen en suite.