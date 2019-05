Bencic nach kurzer Baisse souverän in Runde 2

Belinda Bencic (WTA 15) gewinnt zum Auftakt der French Open gegen Jessika Ponchet (WTA 187) 6:1, 6:4.

Die Schweizerin kommt zu Beginn des 2. Umgangs etwas ins Wackeln, reagiert aber stark.

In Runde 2 wartet die Deutsche Laura Siegemund (WTA 95).

63 Minuten dauerte der Arbeitstag von Belinda Bencic, dann stand der 6:1, 6:4-Sieg über die Französin Jessika Ponchet fest. Was im Endeffekt nach einer einfachen Startaufgabe aussieht, war zumindest im 2. Satz eine teils zähe Angelegenheit.

Bencic mit Schwächephase

So kassierte Bencic gleich zu Beginn des 2. Durchgangs aus dem Nichts ein Break – und das gleich zu Null und mit dem einzigen Breakball, den die Schweizerin ihrer Gegnerin im ganzen Spiel zugestand. Ponchet nahm die Einladung an, steigerte ihr Level und zwang Bencic vermehrt in längere Ballwechsel.

All das, nachdem die 22-jährige Ostschweizerin den Startsatz von A bis Z dominiert und mit 6:1 für sich entschieden hatte.

Starke Reaktion im richtigen Moment

Bencic fand den Faden nach der zwischenzeitlichen Baisse im 2. Umgang glücklicherweise gerade noch rechtzeitig. Nachdem sie zuvor wiederholt nahe dran gewesen war, schaffte die Schweizerin das Break zum 3:3. In der Folge zeigte sich Bencic wieder dominant und diktierte die Ballwechsel.

Das Resultat waren 3 weitere Breakchancen beim Stand von 5:4. Bencic nutzte gleich die erste Chance, um die Partie zu beenden und ihren erst 3. Sieg im Hauptfeld der French Open zu feiern.

Nun gegen die Nummer 95

Somit nimmt Bencic am Mittwoch den nächsten Anlauf, an Roland Garros erstmals die 3. Runde zu erreichen. Um dies zu schaffen, muss sie Laura Siegemund aus dem Weg räumen.

Gegen die deutsche Weltnummer 95 liegt Bencic im Head-to-Head 0:2 hinten. Beide Direktduelle datieren allerdings aus dem Jahr 2013.

Sendebezug: srf.ch/sport, Webonly-Livestream, 26.05.2019, 15:30 Uhr