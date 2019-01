Den Achtelfinal zwischen Roger Federer und Stefanos Tsitsipas in Melbourne gibt's am Sonntag zum Frühstück.

Federer darf in der «Night Session» ran

Hier lang in den Viertelfinal?

Nachdem Roger Federer seine letzten beiden Partien in der «Day Session» bestritten hatte, kommt der Schweizer nun wieder in den Genuss eines Abendspiels. Der Achtelfinal gegen Stefanos Tsitsipas ist in der Rod Laver Arena auf 19:00 Uhr Ortszeit angesetzt und wird demnach um 09:00 Uhr Schweizer beginnen. SRF zwei überträgt das Duell des «Maestros» gegen den 20-jährigen Griechen live.

Zuvor stehen in der Rod Laver Arena zwei Frauen-Partien sowie das Duell zwischen Rafael Nadal und Tomas Berdych auf dem Programm.