Die US Open 2022 gehen mit dem emotionalen Abschied von Serena Williams sowie den spektakulären Auftritten des siegreichen Teenagers Carlos Alcaraz als ein hervorragender Jahrgang in die Geschichte ein. Nach zwei Ausgaben mit Corona-Einschränkungen wurde der alte Zuschauerrekord deutlich übertroffen. In den zwei Wochen des eigentlichen Turniers füllten 776'120 Tennisfans (alte Bestmarke von 2019: 737'872) die Anlage in Flushing Meadows, inklusive der Qualifikation und anderer Veranstaltungen im Vorfeld waren es sogar 888'044 (2019: 853'227).