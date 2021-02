Der Lausanner bestreitet seine zweite Partie an den Australian Open gegen Marton Fucsovics in der Nacht auf Mittwoch.

Wawrinka erneut mitten in der Nacht im Einsatz

Legende: Schlägt in der Nacht auf Mittwoch wieder auf Stan Wawrinka. Keystone

Stan Wawrinka wird auch seine zweite Partie in Melbourne in der John Cain Arena bestreiten. Der Lausanner (ATP 18) trifft zum Auftakt des 3. Turniertages in der drittgrössten Arena auf Marton Fucsovics (ATP 55).

Das um 12:00 Uhr angesetzte Duell gegen den Ungarn beginnt kurz nach 02:00 Uhr Schweizer Zeit. Von den bisherigen 4 Begegnungen gegen Fucsovics konnte Wawrinka 3 für sich entscheiden.

Fucsovics in Melbourne bisher nur gegen Federer

Die einzige Niederlage gegen den 28-jährigen Rechtshänder hatte es für Wawrinka ausgerechnet bei seinem Heimturnier in Genf abgesetzt. 2018 unterlag er Fucsovics im Viertelfinal des Sandplatz-Events klar in zwei Sätzen.

Im gleichen Jahr revanchierte sich Wawrinka in Toronto und Cincinnati sowie im Folgejahr in Indian Wells für die Niederlage. Damit hat er sämtliche Duelle auf Hartplatz für sich entscheiden können.

Legende: Diese Geste kennt man auch von Wawrinka Marton Fucsovics. imago images

Anders als Wawrinka bekundete Fucsovics zum Auftakt der Australian Open einige Mühe. Gegen den einheimischen Wildcard-Inhaber Marc Polmans (ATP 126) musste er über die volle Distanz und stand mehr als 4 Stunden auf dem Platz.

An Major-Turnieren wartet der Ungare noch auf den Einzug in einen Viertelfinal. In Melbourne war Fucsovics 2018 und 2020 bei dieser Mission zweimal von Roger Federer im Achtelfinal gestoppt worden.

Seine Grand-Slam-Premiere hatte der 28-Jährige übrigens verhältnismässig spät erlebt: 2016 schaffte er es an den US Open erstmals ins Haupttableau. Er brauchte dafür 15 (!) Anläufe in der Qualifikation.