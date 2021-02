Wawrinka startet in Melbourne in der Nacht auf Montag

Legende: Greift «down under» als erster Schweizer ins Geschehen ein Stan Wawrinka. Freshfocus

Der erste Auftritt von Stan Wawrinka in Melbourne ist etwas für Nachteulen: Der Lausanner (ATP 18) bestreitet sein Auftaktspiel gegen den Portugiesen Pedro Sousa (ATP 108) in der Nacht auf Montag.

Das Spiel in der John Cain Arena ist als erste Partie des Tages angesetzt und wird um kurz nach 02:00 Uhr Schweizer Zeit beginnen. Das Stadion ist nach der Rod Laver Arena und der Margaret Court Arena das drittgrösste Stadion auf der Anlage am Yarra River.

Die weiteren Schweizer Tennis-Cracks, Belinda Bencic, Jil Teichmann und Henri Laaksonen, stehen am Dienstag zum ersten Mal im Einsatz (siehe Box unten).

Wawrinkas Premiere gegen Sousa

Man darf gespannt sein, wie sich Wawrinka beim ersten Aufeinandertreffen mit Sousa präsentiert. Um Weihnachten herum war der Romand am Coronavirus erkrankt, womit seine Saisonvorbereitung empfindlich gestört wurde.

Am Murray River Open, eines der Vorbereitungsturniere in Melbourne, hätte sich Wawrinka in dieser Woche für den Viertelfinal qualifiziert, trat zu diesem aber nicht an. Aufgrund von Verzögerungen hätte dieser nur Stunden nach seinem Achtelfinal stattgefunden. Einen Post dazu auf Twitter versah er mit dem Hashtag «tooold».

Viel Spielpraxis kann Wawrinka – wie eigentlich alle anderen auch – vor dem ersten Major-Turnier des Jahres also nicht vorweisen. Dafür umso mehr Erfahrung. Auf seinen Gegner trifft dies hingegen nicht zu.

An Grand-Slam-Turnieren hat Sousa noch praktisch keine Spuren hinterlassen. Vor zwei Jahren schaffte er es «down under» durch seine Platzierung in der Weltrangliste erstmals überhaupt ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Zuvor war er in 14 Anläufen jeweils in der Qualifikation gescheitert.

Auf einen Einzeltitel auf ATP-Stufe wartet der 32-jährige Portugiese noch. Vor knapp einem Jahr war er in Buenos Aires nahe dran, als er sich als Lucky Loser bis in den Final spielte. Ansonsten ist Sousa hauptsächlich auf der ATP Challenger Tour und der ITF Future Tour unterwegs.