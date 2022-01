2-Satz-Sieg: Bencic souverän in 2. Runde

Start in die Australian Open

Belinda Bencic ist in Melbourne erfolgreich in die Australian Open gestartet.

Die Ostschweizerin gewinnt ihr Auftaktspiel gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 6:4, 6:3.

Wenig später hat am Yarra River auch Jil Teichmann ihre Hürde in der 1. Runde souverän gemeistert.

Belinda Bencic ist der Einstieg ins 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres optimal gelungen. Die als Nummer 22 gesetzte Olympiasiegerin gewann in der 1. Runde gegen die Französin Kristina Mladenovic (WTA 88) 6:4, 6:3.

Die Ostschweizerin zeigte ein variantenreiches Spiel gegen eine Mladenovic, die sie zwar zu ihren Freundinnen, nicht aber ihren liebsten Gegnerinnen auf der Tour zählt. Noch lief bei Bencic aber nicht alles nach Plan, an einigen Baustellen wird sie im Hinblick auf die nächsten Runden noch arbeiten müssen. Ihren 17 Winnern stehen ebenso viele unerzwungene Fehler gegenüber.

02:46 Video Bencic: «Ein solider Match – aber mit Verbesserungspotenzial» Aus Sport-Clip vom 17.01.2022. abspielen

Netzroller mit Konsequenzen

Der Knackpunkt der Partie ereignete sich im 1. Satz beim Stand von 4:4, 15:30 aus Sicht der aufschlagenden Bencic. Mladenovic war zu diesem Zeitpunkt dominant und drückte in den Ballwechseln oft mit ihrer Vorhand. Bencic, mit dem Rücken zur Wand und zwei Breakbällen gegen sich vor Augen, spielte eine Vorhand via Netzkante ins gegnerische Feld und punktete so äusserst glücklich.

00:19 Video Bencic mit glücklichem Netzroller zum wichtigen Punkt Aus Sport-Clip vom 17.01.2022. abspielen

Nach dem Gamegewinn der Schweizerin wenig später schien ihr französisches Gegenüber etwas von der Rolle: Bencic nutzte das eiskalt aus, holte sich zu Null das Break und damit auch den 1. Satz.

Nun wartet Anisimova

Im 2. Durchgang ging die 24-Jährige früh mit 2:0 in Führung. Auf ein Rebreak antwortete sie postwendend mit einem weiteren Servicedurchbruch ihrerseits. Von Mladenovic kam vor allem gegen Ende des 2. Satzes nicht mehr viel – nach 89 Minuten verwandelte Bencic ihren 1. Matchball zum Sieg.

In der 2. Runde trifft sie am Mittwoch auf die junge Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 60), die sich gegen die niederländische Qualifikantin Arianne Hartono (WTA 156) in 3 Sätzen durchsetzte. Das bislang einzige Duell mit Anisimova hatte Bencic 2019 beim Rasenturnier auf Mallorca souverän für sich entschieden.