Viktorija Golubic (WTA 78) gewinnt ihr Erstrundenspiel an den French Open gegen die Tschechin Petra Kvitova (WTA 607) 3:6, 6:0, 6:4.

Die Schweizerin profitiert von insgesamt 45 (!) unerzwungenen Fehlern ihrer Gegnerin.

In der 2. Runde trifft Golubic auf Nina Stojanovic (SRB/WTA 167) oder Amanda Anisimova (USA/WTA 16).

Viktorija Golubic (WTA 78) ist zum 3. Mal in ihrer Karriere in die 2. Runde von Roland Garros eingezogen. Der Sieg im Erstrundenspiel gegen Petra Kvitova (WTA 607) war ein hartes Stück Arbeit. 1:41 Stunden brauchte die Schweizerin, um ihre tschechische Kontrahentin in deren erstem Grand-Slam-Spiel als Mutter in 3 Sätzen niederzuringen.

Der Start ins Turnier war Golubic noch nicht nach Wunsch geglückt. Sie wirkte bei eigenem Aufschlag alles andere als souverän und musste sich von Kvitova zweimal breaken lassen. Ihrerseits schaffte die Zürcherin nur ein Break, weshalb sie den 1. Satz mit 3:6 verlor.

Kvitova plötzlich fehleranfällig

Doch dann wandte sich das Blatt. Kvitova zeigte sich ab dem 2. Satz plötzlich sehr fehleranfällig. Hatte sie im Startdurchgang noch 4 unerzwungene Fehler zu Buche stehen gehabt, waren es im mittleren Durchgang deren 15. Die Tschechin gewann kein einziges Game, Golubic schaffte mit einem 6:0 in nur 25 Minuten den Satzausgleich.

Den Schwung konnte die Schweizerin nicht direkt in den entscheidenden Durchgang mitnehmen. Doch sie blieb bei eigenem Aufschlag weitgehend souverän und konnte ihre Gegenspielerin bei deren Service immer wieder unter Druck setzen. Im 3. Satz unterliefen Kvitova gar noch 2 Fehler mehr als im 2. Bis zum 4:4 hielt die zweifache Wimbledon-Siegerin mit Golubic aber Schritt.

Break im entscheidenden Moment

Als die 32-Jährige auf 5:4 stellte, konnte die 35-jährige Tschechin nicht mehr nachziehen. Kvitova liess sich im entscheidenden Moment den Aufschlag abnehmen – und erlebte im ersten Spiel auf höchster Stufe nach ihrer Babypause kein Happy End. Am Ende standen bei Kvitova 45 unerzwungene Fehler in der Statistik, im Gegensatz zu 21 bei Golubic.

Die Gegnerin der Zürcherin in der 2. Runde ist noch nicht bekannt. Klar ist: Die Schweizerin wird auf die Siegerin des Duells zwischen Nina Stojanovic (SRB/WTA 167) und Amanda Anisimova (USA/WTA 16) treffen, die ihr Erstrundenmatch am Sonntagnachmittag bestreiten.

French Open