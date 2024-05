Stan Wawrinka (ATP 98) setzt sich zum Auftakt der French Open mit 6:4, 6:4, 6:2 gegen Andy Murray (ATP 75) durch.

Im Duell der beiden Altmeister passt beim Schotten phasenweise wenig zusammen, während der Lausanner des öfteren mit seiner einhändigen Rückhand verzückt.

In der nächsten Runde trifft der French-Open-Sieger von 2015 auf den Briten Cameron Norrie oder den Russen Pavel Kotow.

Stan Wawrinka hat zum Auftakt der French Open ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis verbuchen können. Im Duell zweier ehemaliger Grand-Slam-Sieger setzte sich der Lausanner gegen Andy Murray klar durch. Es war das 23. Duell zwischen dem 39-jährigen Schweizer und dem 37-jährigen Schotten.

Wawrinka hatte in diesem Jahr zuvor erst drei Partien gewinnen können, eine davon auf der Challenger Tour. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne war er ebenso in der ersten Runde gescheitert wie danach in Rio, Indian Wells, Monte Carlo und Bukarest.

Legende: Ein Sieg für die Moral Stan Wawrinka steht in Paris in der 2. Runde. Keystone/AP/Thibault Camus

Wie fit ist Wawrinka?

Auf dem Court Philippe-Chatrier, der grösstmöglichen Bühne in Paris, war Wawrinka am Sonntagabend über weite Strecken der bessere Spieler. Seine einhändige Rückhand funktionierte ausgezeichnet. Immer wieder konnte der French-Open-Sieger von 2015 seinen Gegner mit dieser in die Defensive drängen.

Vor dem Beginn des dritten Satzes musste sich Wawrinka behandeln lassen. Bereits Mitte des zweiten Satzes wirkte der Romand nicht mehr ganz so lauffreudig wie zu Beginn. Dies setzte sich auch im dritten Durchgang fort, den Wawrinka dennoch mit einem Break lancierte. Bereits in den beiden Sätzen zuvor war ihm jeweils früh ein Break gelungen, welches Murray nicht mehr wettmachen konnte.

Von Murray kam in der Folge kaum noch Gegenwehr, im Gegenteil. Der Schotte reihte einen Fehler an den anderen, so dass Wawrinka in Windeseile auf 4:0 davonzog. Die Messe war damit gelesen. Der Schotte kam nicht mehr in die Nähe einer Breakchance, wovon er im gesamten Spielverlauf nur deren zwei hatte.

Wawrinkas Gegner in der nächsten Runde steht noch nicht fest. Es ist entweder der Brite Cameron Norrie (ATP 33) oder der Russe Pavel Kotow (ATP 56).